Премьер: Ни одна сила не сможет нарушить стабильность в Грузии
Другие страны
- 27 сентября, 2025
- 12:24
На сегодняшний день Грузия сильнее, чем когда-либо, поэтому никакая иностранная структура не сможет повлиять на ситуацию в стране.
Как передает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, несмотря на, что протесты поддерживаются иностранными организациями, однако их усилия не дают результатов.
"300-дневные протесты показали, что иностранные агентства не могут добиться успеха в Грузии. Как видите, иногда выходят 50, иногда 100-150 человек, собираются иностранные агентства, но их попытки не увенчаются успехом, потому что государство готово к этому вызову, государственные институты сильны", - заявил Кобахидзе.
