    Премьер: Ни одна сила не сможет нарушить стабильность в Грузии

    Другие страны
    • 27 сентября, 2025
    • 12:24
    Премьер: Ни одна сила не сможет нарушить стабильность в Грузии

    На сегодняшний день Грузия сильнее, чем когда-либо, поэтому никакая иностранная структура не сможет повлиять на ситуацию в стране.

    Как передает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    По его словам, несмотря на, что протесты поддерживаются иностранными организациями, однако их усилия не дают результатов.

    "300-дневные протесты показали, что иностранные агентства не могут добиться успеха в Грузии. Как видите, иногда выходят 50, иногда 100-150 человек, собираются иностранные агентства, но их попытки не увенчаются успехом, потому что государство готово к этому вызову, государственные институты сильны", - заявил Кобахидзе.

    Baş nazir: Heç bir xarici qüvvə Gürcüstandakı sabitliyi poza bilməz

