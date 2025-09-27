Baş nazir: Heç bir xarici qüvvə Gürcüstandakı sabitliyi poza bilməz
Digər ölkələr
- 27 sentyabr, 2025
- 11:55
Gürcüstanda dövlət institutları həmişəkindən daha güclüdür və heç bir xarici qüvvə daxili sabitliyi poza bilməyəcək.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze bəyan edib.
Onun sözlərinə görə, etiraz aksiyalarına xarici agentliklər dəstək göstərsə də, onların səyləri nəticəsiz qalır:
"300 günlük etiraz aksiyaları göstərdi ki, xarici agentliklər Gürcüstanda uğur qazana bilmir. Bəzən 50, bəzən 100-150 nəfər küçəyə çıxır, amma onların cəhdləri nəticəsiz qalır. Çünki dövlət güclüdür, institutlar işlək vəziyyətdədir və biz bu istiqamətdə fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik", – Baş nazir vurğulayıb.
Son xəbərlər
12:03
Fələstinin maliyyə dayanıqlığı üzrə koalisiya yaradılıbDigər ölkələr
12:00
Prezident İlham Əliyev Yevlax Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında iştirak edibDaxili siyasət
12:00
Azərbaycanda şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilibDaxili siyasət
11:55
Baş nazir: Heç bir xarici qüvvə Gürcüstandakı sabitliyi poza bilməzDigər ölkələr
11:54
Azərbaycanda kərpic istehsalı 9 %-dən çox artıbSənaye
11:52
Anar Eyvazov: Hərbi Memorial Məzarlıqda yenidənqurma işləri həyata keçirilibDaxili siyasət
11:47
Gürcüstanda azərbaycanlıların sıx yaşadığı kəndləri sel basıbDigər ölkələr
11:44
Foto
Xankəndidə "Zəfər zəngi" filminin təqdimatı olubDaxili siyasət
11:42