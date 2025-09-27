İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Baş nazir: Heç bir xarici qüvvə Gürcüstandakı sabitliyi poza bilməz

    Baş nazir: Heç bir xarici qüvvə Gürcüstandakı sabitliyi poza bilməz
    İrakli Kobaxidze

    Gürcüstanda dövlət institutları həmişəkindən daha güclüdür və heç bir xarici qüvvə daxili sabitliyi poza bilməyəcək.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, etiraz aksiyalarına xarici agentliklər dəstək göstərsə də, onların səyləri nəticəsiz qalır:

    "300 günlük etiraz aksiyaları göstərdi ki, xarici agentliklər Gürcüstanda uğur qazana bilmir. Bəzən 50, bəzən 100-150 nəfər küçəyə çıxır, amma onların cəhdləri nəticəsiz qalır. Çünki dövlət güclüdür, institutlar işlək vəziyyətdədir və biz bu istiqamətdə fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik", – Baş nazir vurğulayıb.

