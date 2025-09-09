ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Премьер Непала ушел в отставку после ожесточенных антикоррупционных протестов

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 13:05
    Премьер Непала ушел в отставку после ожесточенных антикоррупционных протестов

    Премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли объявил о своей отставке после масштабных протестов против коррупции, которые охватили страну в последние дни.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на непальские СМИ.

    Согласно информации, в письме президенту Рам Чандра Пауделу, он признал наличие чрезвычайной ситуации и подчеркнул необходимость поиска конституционного и политического решения.

    Отставка стала реакцией на массовые демонстрации против коррупции, ограничений свобод и полицейских репрессий.

    За два дня акций у здания Федерального парламента и других объектов в Катманду произошли столкновения между протестующими и силами безопасности. В результате погибли 19 человек, более 500 получили ранения.

    Несмотря на введенный в долине Катманду комендантский час и усиленное присутствие сил безопасности, протесты продолжаются.

    Nepalın Baş naziri istefa verib
    Nepal PM Oli quits as anti-corruption protests spiral, his aide says

