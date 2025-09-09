Nepalın Baş naziri istefa verib
- 09 sentyabr, 2025
- 13:09
Nepalın Baş naziri Khadqa Prasad Şarma Oli son günlərdə ölkəni bürüyən korrupsiyaya qarşı irimiqyaslı etirazlardan sonra istefa verdiyini elan edib.
Bu barədə "Report" Nepal mediasına istinadən məlumat verib.
Bildirilib ki, o, Prezident Ram Çandra Paudelə ünvanladığı məktubda fövqəladə vəziyyətin mövcudluğunu etiraf edib və siyasi həll yolunun tapılmasının vacibliyini vurğulayıb.
İstefaya səbəb korrupsiyaya, azadlıqların məhdudlaşdırılmasına və polis repressiyalarına qarşı keçirilən kütləvi nümayişlərdir.
Federal Parlament binası və Katmandudakı digər obyektlərin qarşısında keçirilən aksiyalar zamanı etirazçılarla təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşmalar baş verib. Nəticədə 19 nəfər həlak olub, 500-dən çox insan yaralanıb.
Katmandu vadisində komendant saatının tətbiq edilməsinə və təhlükəsizlik qüvvələrinin olmasına baxmayaraq, etirazlar davam edir.