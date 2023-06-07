Премьер Молдовы выступил за расширение сотрудничества с Турцией

Глава правительства Молдовы Дорин Речан выступил за углубленное сотрудничество Кишинева и Анкары.

Глава правительства Молдовы Дорин Речан выступил за углубленное сотрудничество Кишинева и Анкары.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба молдавского премьера.

По словам Речана, Молдова и Турция развивают стратегическое партнерство, и обе страны передали свое намерение углублять двусторонние отношения, в особенности взаимный торгово-экономический и инвестиционный потенциал.

Сообщается также, что на торжественную церемонию инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоган была приглашена действующая глава Гагаузской автономии Ирина Влах, чьи полномочия истекают после 19 июня.