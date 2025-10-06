Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Премьер-министром Мадагаскара назначили генерала Рюфэна Зафисамбу

    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 23:21
    Премьер-министром Мадагаскара назначили генерала Рюфэна Зафисамбу

    Президент Республики Мадагаскар Андри Радзуэлина назначил новым премьер-министром дивизионного генерала Рюфэна Зафисамбу.

    Как передает Report со ссылкой на национальный телеканал TVM, об этом глава государства заявил, выступая в своем дворце Иавулуха.

    Новый премьер пришел на смену Кристиану Нтсаю, отправленному в отставку 29 сентября под давлением участников массовых антиправительственных манифестаций.

    Напомним, что 25 сентября на Мадагаскаре начались демонстрации против перебоев в снабжении электроэнергией и водой, которые вылились в беспорядки. Волнения не стихают до сих пор. По данным властей, среди манифестантов немало вооруженных людей.

    Движение "Поколение Z", которое организует выступления, намерено добиться ухода в отставку и президента Радзуэлины.

    Глава государства неоднократно выражал готовность к диалогу со своими оппонентами, но выступил против неконституционной смены власти.

    Мадагаскар премьер-министр
    Madaqaskarın yeni baş nazirinin kimliyi bəlli olub

