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Премьер-министр Японии рассматривает возможность посещения Украины

Премьер-министр Японии рассматривает возможность посещения Украины Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность посещения Украины.
Другие страны
25 января 2023 г. 11:29
Премьер-министр Японии рассматривает возможность посещения Украины

Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность посещения Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в ходе дебатов в парламенте страны.

"На данный момент по этому вопросу ничего не решено, но я изучаю [возможность визита] с учетом различных обстоятельств", - сказал он.

Между тем, 22 января местная газета Yomiuri проинформировала, что Кисида может в середине февраля посетить Украину и провести переговоры в Киеве с президентом Владимиром Зеленским.

Как подчеркивала Yomiuri, визит на территорию Украины важен для Кисиды в связи с председательством Японии в Группе семи в нынешнем году. Поездка могла бы продемонстрировать активную вовлеченность Токио в процесс оказания помощи Киеву.

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