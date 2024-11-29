Премьер-министр Японии рассчитывает решить территориальный спор с Россией

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что его правительство продолжит идти по пути решения территориального спора с РФ и стремится к подписанию мирного договора.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что его правительство продолжит идти по пути решения территориального спора с РФ и стремится к подписанию мирного договора.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава правительства заявил, выступая с программной речью перед парламентом.

"Японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора", - отметил Исиба.

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов.