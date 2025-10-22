Премьер Литвы инициировала отставку министра обороны

Премьер Литвы Инга Ругинене инициировала отставку министра обороны Довиле Шакалиене. Временно обязанности министра обороны будет исполнять глава МВД Владиславас Кондратовичюс.

Как передает Report, об этом сообщает LRT.

После встречи с президентом Гитанасом Науседой Ругинене объявила, что инициирует отставку Шакалиене.

На вопрос о том, что является причиной тому, премьер сказала, что прежде всего это была "ложь", и то, что Шакалиене не вписалась в команду.

По словам премьера, министр демонстрировала нежелание сотрудничать, и на ее запросы по разным вопросам, в том числе о закупках и расходах, Министерство обороны не предоставляло информацию.

"Если министерство не отвечает, не идет на сотрудничество, то я не представляю, как мы можем продолжать работать в команде. Третье – это различные детали. События, произошедшие за последние недели, стали просто последней каплей. Но определенные моменты назрели раньше. Возможно, это решение произошло быстрее, чем могло, но наверняка оно было неизбежным", – сказала Ругинене.

Отметим, что ранее сама Шакалене заявила, что приняла решение уйти в отставку.