    Премьер Литвы инициировала отставку министра обороны

    • 22 октября, 2025
    • 12:08
    Премьер Литвы Инга Ругинене инициировала отставку министра обороны Довиле Шакалиене. Временно обязанности министра обороны будет исполнять глава МВД Владиславас Кондратовичюс.

    Как передает Report, об этом сообщает LRT.

    После встречи с президентом Гитанасом Науседой Ругинене объявила, что инициирует отставку Шакалиене.

    На вопрос о том, что является причиной тому, премьер сказала, что прежде всего это была "ложь", и то, что Шакалиене не вписалась в команду.

    По словам премьера, министр демонстрировала нежелание сотрудничать, и на ее запросы по разным вопросам, в том числе о закупках и расходах, Министерство обороны не предоставляло информацию.

    "Если министерство не отвечает, не идет на сотрудничество, то я не представляю, как мы можем продолжать работать в команде. Третье – это различные детали. События, произошедшие за последние недели, стали просто последней каплей. Но определенные моменты назрели раньше. Возможно, это решение произошло быстрее, чем могло, но наверняка оно было неизбежным", – сказала Ругинене.

    Отметим, что ранее сама Шакалене заявила, что приняла решение уйти в отставку.

    Лента новостей