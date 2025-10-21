Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Министр обороны Литвы сообщила о намерении подать в отставку

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 17:10
    Министр обороны Литвы сообщила о намерении подать в отставку

    Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что приняла решение уйти в отставку, но перед этим обсудит вопрос с президентом Гитанасом Науседой.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на LRT.

    Она отметила, что без доверия премьер-министра Инги Ругинене и лидера социал-демократической партии Миндаугаса Синкявичюса продолжать работу в правительстве невозможно.

    "У меня есть проект заявления, и сегодня я поговорю с президентом. На данный момент я не вижу причин, которые могли бы изменить мое решение, потому что это политика. Доверие со стороны премьер-министра и председателя партии определяет, можно ли делегировать тебя на должность", - заявила Шакалене.

    Министр подчеркнула, что за время своей работы прилагала все усилия для укрепления обороноспособности страны и обеспечения надлежащего финансирования национальной обороны.

    Разногласия между Шакалене и премьер-министром Ругинене возникли после неформальной встречи в Министерстве обороны 14 октября, где лидерам общественного мнения сообщили, что финансирование оборонного сектора в 2026 году составит лишь 4,87% ВВП.

    Министерство обороны отставка Литва Довиле Шакалене

