Министр обороны Литвы сообщила о намерении подать в отставку

Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что приняла решение уйти в отставку, но перед этим обсудит вопрос с президентом Гитанасом Науседой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на LRT.

Она отметила, что без доверия премьер-министра Инги Ругинене и лидера социал-демократической партии Миндаугаса Синкявичюса продолжать работу в правительстве невозможно.

"У меня есть проект заявления, и сегодня я поговорю с президентом. На данный момент я не вижу причин, которые могли бы изменить мое решение, потому что это политика. Доверие со стороны премьер-министра и председателя партии определяет, можно ли делегировать тебя на должность", - заявила Шакалене.

Министр подчеркнула, что за время своей работы прилагала все усилия для укрепления обороноспособности страны и обеспечения надлежащего финансирования национальной обороны.

Разногласия между Шакалене и премьер-министром Ругинене возникли после неформальной встречи в Министерстве обороны 14 октября, где лидерам общественного мнения сообщили, что финансирование оборонного сектора в 2026 году составит лишь 4,87% ВВП.