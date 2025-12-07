Премьер Катара: Усилия США по Украине вселяют надежду на урегулирование

Усилия США по урегулированию в Украине вселяют надежду на завершение российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на полях Дохийского форума.

Он отметил, что война между РФ и Украиной не только стала разрушительной для многих стран, но и привела "к поляризации мира". "Я верю, что это возможно. Это не что-то невозможное", - добавил он, говоря о перспективах достижения мира.

Катар выступает посредником между Москвой и Киевом в вопросе возвращения детей, вывезенных из зоны боевых действий на родину.

Вашингтон в ноябре предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения войны, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности и другие вопросы.

3 декабря в Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Трампа, предпринимателем Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча была конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.