    Qətərin Baş naziri: ABŞ-nin Ukrayna üzrə səyləri sülhə ümid verir

    Digər ölkələr
    • 07 dekabr, 2025
    • 16:56
    Qətərin Baş naziri və xarici işlər naziri şeyx Məhəmməd bin Əbdül Rəhman Al Tani ABŞ-nin Ukraynada nizamlanmaya yönəlmiş səylərinin müharibənin başa çatmasına ümid verdiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o bu fikirləri Dohada keçirilən forum çərçivəsində amerikalı jurnalist Taker Karlsona verdiyi müsahibədə səsləndirib.

    Şeyx Məhəmməd vurğulayıb ki, müharibə bir çox ölkələr üçün dağıdıcı olmaqla yanaşı, dünyanın qütbləşməsinə səbəb olub. O, sülhün mümkünlüyünə inandığını qeyd edib.

    Qətər Moskva və Kiyev arasında döyüş bölgəsindən aparılmış uşaqların vətənlərinə qaytarılması məsələsində vasitəçi rolunu oynayır.

    Vaşinqton noyabr ayında Ukrayna üzrə 28 bəndlik sülh planı təqdim edib. Noyabrın 23-də ABŞ və Ukrayna Cenevrədə məsləhətləşmələr aparıb. Daha sonra ABŞ Prezidenti Donald Tramp planın Moskva və Kiyevin mövqeləri nəzərə alınaraq yeniləndiyini və yalnız bir neçə mübahisəli məsələnin qaldığını açıqlayıb.

    Noyabrın 30-da Floridada ABŞ və Ukrayna nümayəndələri müharibənin dayandırılması, iqtisadi və təhlükəsizlik problemlərinin uzunmüddətli həlli yollarını müzakirə ediblər.

    Dekabrın 3-də Moskvada Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ABŞ liderinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff və Trampın kürəkəni, iş adamı Cared Kuşner ilə görüş keçirib. Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakovun sözlərinə görə, görüş konstruktiv və məzmunlu olub, tərəflər bir neçə sülh planı variantını, o cümlədən ərazilərlə bağlı məsələləri müzakirə ediblər və əlaqələrin davam etdirilməsi barədə razılığa gəliblər.

    Qətər ABŞ Rusiya-Ukrayna müharibəsi Sülh planı
    Премьер Катара: Усилия США по Украине вселяют надежду на урегулирование

