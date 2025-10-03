Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Премьер Канады встретиться с Трампом 7 октября

    Другие страны
    • 03 октября, 2025
    • 18:43
    Премьер Канады встретиться с Трампом 7 октября

    Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с премьер-министром Канады Марком Карни во вторник в Вашингтоне.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила канцелярия премьера Канады.

    Согласно информации, темой обсуждений станут вопросы экономики и безопасности.

    Канада уже несколько месяцев ведет переговоры с США о новых экономических и оборонных соглашениях с целью отмены всех американских пошлин на канадские товары, однако эти переговоры зашли в тупик.

    Лента новостей