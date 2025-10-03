Премьер Канады встретиться с Трампом 7 октября

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с премьер-министром Канады Марком Карни во вторник в Вашингтоне.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила канцелярия премьера Канады.

Согласно информации, темой обсуждений станут вопросы экономики и безопасности.

Канада уже несколько месяцев ведет переговоры с США о новых экономических и оборонных соглашениях с целью отмены всех американских пошлин на канадские товары, однако эти переговоры зашли в тупик.