Kanadanın Baş naziri Trampla gələn həftə görüşəcək
Digər ölkələr
- 03 oktyabr, 2025
- 20:11
ABŞ Prezidenti Donald Tramp çərşənbə axşamı Vaşinqtonda Kanadanın Baş naziri Mark Karni ilə görüşməyi planlaşdırır.
"Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Kanada Baş nazirinin ofisi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, görüşdə iqtisadi və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə mövzusu olacaq.
Qeyd edək ki, rəsmi Ottava artıq bir neçə aydır ABŞ ilə Kanada mallarına tətbiq edilən bütün rüsumların ləğvinə yönəlmiş yeni iqtisadi və müdafiə sazişləri üzrə danışıqlar aparır, lakin bu danışıqlar dalana dirənib.
Son xəbərlər
20:53
İlham Əliyev Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günü ilə bağlı paylaşım edibDigər
20:43
Kyastutis Vaşkelyaviçyus: Litva 2026-cı ildə müdafiə xərclərini ÜDM-in 5%-nə qədər artıracaqDigər ölkələr
20:32
Aİ Şurası Rusiya ilə əlaqəsi olan fiziki və hüquqi şəxslərə qarşı sanksiyaların müddətini uzadıbDigər ölkələr
20:20
Ermənistan hökuməti faydalı qazıntıların kəşfiyyatı üçün geoloji kəşfiyyat xidməti açacaqRegion
20:11
Kanadanın Baş naziri Trampla gələn həftə görüşəcəkDigər ölkələr
20:03
Foto
Şəkidə iki avtomobil toqquşub, 6 nəfər xəsarət alıbHadisə
19:53
Nihat Abbasov: "Doğma vətəndə qızıl medal qazanmaq böyük fəxrdir"Fərdi
19:37
Səfir: Orta Dəhliz əsas marşruta çevrilə bilərRegion
19:16