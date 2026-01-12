Премьер Канады совершит визит в Китай
12 января, 2026
- 11:59
Премьер-министр Канады Марк Карни посетит Китай с официальным визитом с 14 по 17 января.
Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщили в МИД КНР.
Отмечается, что визит Карни состоится по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Цяна.
Другие подробности не приводятся.
