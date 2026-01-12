Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Премьер Канады совершит визит в Китай

    Другие страны
    • 12 января, 2026
    • 11:59
    Премьер Канады совершит визит в Китай

    Премьер-министр Канады Марк Карни посетит Китай с официальным визитом с 14 по 17 января.

    Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщили в МИД КНР.

    Отмечается, что визит Карни состоится по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Цяна.

    Другие подробности не приводятся.

    Канада Китай Марк Карни

    Последние новости

    12:32

    Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане за 2025 год составила около 28 млн тонн

    Энергетика
    12:27

    В одной из школ в Киеве ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника

    В регионе
    12:25

    Вугар Бехбудов: В 2026 году будут созданы еще 4 центра соцуслуг

    Социальная защита
    12:24

    Экспортная цена газа в бюджете Азербайджана на 2026 год увеличена в 1,8 раза

    Финансы
    12:21

    Доходы ГНФАР от реализации прибыльной нефти и газа Азербайджана в 2026 году превысят $5 млрд

    Энергетика
    12:06

    ГНФАР сократит расходы на оплату труда и управление в 2026г

    Финансы
    12:05

    Аэропорт Астаны предупредил о задержке шести рейсов

    В регионе
    12:03
    Видео

    Народный артист Агададаш Агаев попал под амнистию

    Происшествия
    12:00

    Счетная палата представила заключение по бюджету ГНФАР на 2026 год

    Финансы
    Лента новостей