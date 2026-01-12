Kanadanın Baş naziri Çinə səfər edəcək
- 12 yanvar, 2026
- 12:44
Kanadanın Baş naziri Mark Karni 14-17 yanvar tarixlərində Çində rəsmi səfərdə olacaq.
"Report" "Xinhua" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, Karninin səfəri Çin Dövlət Şurasının Baş naziri Li Tsyanın dəvəti ilə baş tutacaq.
Digər təfərrüatlar açıqlanmır.
