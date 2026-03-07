Efiopiyanın Baş naziri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib
Daxili siyasət
- 07 mart, 2026
- 19:42
Efiopiyanın Baş naziri Abiy Əhməd Əli martın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
Abiy Əhməd Əli İranın Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasına hava hücumunu qınadığını vurğulayıb.
Dövlətimizin başçısı telefon zənginə və göstərilən dəstəyə görə minnətdarlığını bildirib.
Telefon söhbəti əsnasında Efiopiyanın Baş nazirinin bir müddət əvvəl ölkəmizə rəsmi səfəri məmnunluqla xatırlanıb, səfər zamanı aparılmış müzakirələrin və imzalanmış sənədlərin ikitərəfli əlaqələrimizin inkişafına mühüm töhfə verəcəyinə əminlik bildirilib.
Son xəbərlər
20:37
Ceyhun Bayramovun Baxtiyor Saidov ilə görüşübXarici siyasət
20:31
Foto
TDT-nin baş katibi İranın Naxçıvana PUA hücumlarını pisləyibXarici siyasət
20:26
Salyanda avtomobil 10 yaşlı uşağı vuraraq öldürübHadisə
20:18
Tramp narkokartellərə qarşı mübarizə koalisiyasının yaradıldığını elan edibDigər ölkələr
20:05
İsrailin Livana hücumları nəticəsində 294 nəfər ölübDigər ölkələr
19:53
Foto
Ceyhun Bayramov TDT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi iclasında çıxış edibXarici siyasət
19:52
Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları İranın Naxçıvana dron hücumlarını qətiyyətlə pisləyiblər - YENİLƏNİB-2Xarici siyasət
19:42
Efiopiyanın Baş naziri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edibDaxili siyasət
19:37