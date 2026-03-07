Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Внутренняя политика
    • 07 марта, 2026
    • 20:33
    Премьер-министр Эфиопии позвонил президенту Ильхаму Алиеву

    Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али 7 марта позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, Абий Ахмед Али подчеркнул, что осуждает воздушную атаку Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.

    Глава нашего государства выразил признательность за телефонный звонок и оказанную поддержку.

    В ходе телефонного разговора с удовлетворением был отмечен недавний официальный визит Премьер-министра Эфиопии в нашу страну. Была выражена уверенность в том, что проведенные в ходе визита обсуждения и подписанные документы внесут существенный вклад в развитие двусторонних отношений.

    Эфиопия премьер-министр Ильхам Алиев Азербайджан телефонный звонок
    Efiopiyanın Baş naziri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib
    Ethiopian PM makes phone call to Azerbaijani President Ilham Aliyev
