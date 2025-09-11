Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Премьер Канады назвал убийство Кирка угрозой для демократии

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 12:11
    Премьер Канады назвал убийство Кирка угрозой для демократии

    Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что убийство Чарли Кирка является угрозой для демократии.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети "Х".

    "Я потрясен убийством Чарли Кирка. Нет никакого оправдания политическому насилию, и каждый такой акт угрожает демократии. Мои мысли и молитвы с его семьей, друзьями и близкими", - написал он.

    Напомним, что 10 сентября 2025 года в Университете Долины Юта (Utah Valley University) Чарли Кирк, активный американский консервативный деятель, был смертельно ранен выстрелом в шею во время публичного выступления.

    Пуля, судя по предварительным данным, была выпущена с крыши одного из зданий кампуса с расстояния порядка 180-200 метров. Кирка доставили в больницу в критическом состоянии, но вскоре он скончался.

    Лента новостей