    Премьер Израиля направил президенту прошение о помиловании

    Другие страны
    • 30 ноября, 2025
    • 15:58
    Биньямин Нетаньяху

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся под следствием по подозрению в коррупции сразу по трем уголовным делам, направил президенту Ицхаку Герцогу прошение о помиловании.

    Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом сообщила канцелярия главы еврейского государства.

    Отмечается, что прошение было передано в юридический отдел через адвоката премьера Амита Хадада.

    "Это исключительное прошение о помиловании, имеющее серьезные последствия. После получения всех экспертных заключений президент рассмотрит его со всей ответственностью и серьезностью", - говорится в заявлении канцелярии.

    Ранее генеральный прокурор Израиля обвинил Нетаньяху в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием.

