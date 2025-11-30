Премьер Израиля направил президенту прошение о помиловании

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся под следствием по подозрению в коррупции сразу по трем уголовным делам, направил президенту Ицхаку Герцогу прошение о помиловании.

Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом сообщила канцелярия главы еврейского государства.

Отмечается, что прошение было передано в юридический отдел через адвоката премьера Амита Хадада.

"Это исключительное прошение о помиловании, имеющее серьезные последствия. После получения всех экспертных заключений президент рассмотрит его со всей ответственностью и серьезностью", - говорится в заявлении канцелярии.

Ранее генеральный прокурор Израиля обвинил Нетаньяху в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием.