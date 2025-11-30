Премьер Израиля направил президенту прошение о помиловании
Другие страны
- 30 ноября, 2025
- 15:58
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся под следствием по подозрению в коррупции сразу по трем уголовным делам, направил президенту Ицхаку Герцогу прошение о помиловании.
Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом сообщила канцелярия главы еврейского государства.
Отмечается, что прошение было передано в юридический отдел через адвоката премьера Амита Хадада.
"Это исключительное прошение о помиловании, имеющее серьезные последствия. После получения всех экспертных заключений президент рассмотрит его со всей ответственностью и серьезностью", - говорится в заявлении канцелярии.
Ранее генеральный прокурор Израиля обвинил Нетаньяху в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием.
Последние новости
16:26
Минтранспорта Турции: Пожар на танкере Kairos потушенВ регионе
16:13
Топ-клубы АПЛ интересуются нападающим "Эвертона"Футбол
16:09
ГЭЦ Азербайджана провел экзамен для кандидатов на должность судьиНаука и образование
16:01
Марияна Куюнджич: Гендерное насилие является серьезным нарушением прав человекаВнутренняя политика
15:58
Премьер Израиля направил президенту прошение о помилованииДругие страны
15:48
Фото
ТюркПА и МПА СНГ обсудили новые возможности сотрудничестваВнешняя политика
15:45
Фото
Арагчи и Фидан договорились об открытии генконсульства Ирана в Ване - ОБНОВЛЕНОВ регионе
15:33
СМИ: ОПЕК+ оставит уровень добычи нефти без измененийЭнергетика
15:17