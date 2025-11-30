İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Netanyahu ölkə prezidentindən əfv istəyib

    Digər ölkələr
    • 30 noyabr, 2025
    • 16:50
    Netanyahu ölkə prezidentindən əfv istəyib
    Binyamin Netanyahu

    Eyni anda üç cinayət işi üzrə korrupsiya şübhəsi ilə istintaqı aparılan İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu ölkə prezident İsxak Hersoqdan əfv istəyib.

    "Report"un "Ynet"ə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə baş nazirin ofisi məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, sorğu baş nazirin vəkili Amit Hadad vasitəsilə hüquq şöbəsinə təqdim edilib.

    "Bu, ciddi nəticələri olan müstəsna əfv tələbidir. Bütün ekspert rəylərini aldıqdan sonra prezident buna ən böyük məsuliyyət və ciddiliklə baxacaq", - ofisin bəyanatında deyilir.

    İsrailin baş prokuroru daha əvvəl Netanyahunu fırıldaqçılıq, rüşvətxorluq və etibardan sui-istifadədə ittiham etmişdi.

    İsrail prezident əfv
    Премьер Израиля направил президенту прошение о помиловании
    Israel's Netanyahu seeks pardon in years-long corruption trial

    Son xəbərlər

    17:21

    Əli Kərimli və müşaviri Ramiz Mehdiyevin cinayət işi üzrə şübhəli şəxs qismində cəlb edilib

    Daxili siyasət
    17:08

    OPEC+ neft hasilatını dəyişməz saxlayacaq

    Energetika
    16:50

    Netanyahu ölkə prezidentindən əfv istəyib

    Digər ölkələr
    16:37

    "Mançester Yunayted" "Real"ın futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    16:29

    Sabah Kəngərli rayonunda işıq olmayacaq

    Energetika
    16:10

    Qara dənizdə hücuma məruz qalan tankerlərlə bağlı son vəziyyət açıqlanıb

    Region
    16:06
    Foto

    Türkiyə və İranın XİN başçıları regional məsələləri müzakirə ediblər - Yenilənib

    Region
    15:53

    Premyer Liqa: "Sumqayıt" geridönüş edərək "Şamaxı"ya qalib gəlib

    Futbol
    15:46

    Hakimliyə namizədlərlə yazılı imtahan keçirilib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti