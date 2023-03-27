Премьер Испании сменил двух министров в правительстве в преддверии выборов

Премьер-министр Испании Педро Санчес произвел перестановки в своем правительстве в преддверии предстоящих муниципальных выборов, которые пройдут 28 мая текущего года.

Премьер-министр Испании Педро Санчес произвел перестановки в своем правительстве в преддверии предстоящих муниципальных выборов, которые пройдут 28 мая текущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию его выступления вел в понедельник сайт кабмина.

"Новым министром промышленности, торговли и туризма будет Эктор Гомес Эрнандес, а новым министром здравоохранения будет Хосе Мануэль Миньонес Конде", - сказал премьер.

Это объявление сделано на фоне того, что министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото будет претендовать на пост мэра Мадрида от Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), а глава Минздрава Каролина Дариас - на должность мэра города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова) от ИСРП.