О нас

Премьер Испании призвал чиновников отказаться от галстука

Премьер Испании призвал чиновников отказаться от галстука Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал министров, чиновников и руководителей бизнеса не надевать галстук без необходимости - так в жару можно сэкономить электроэнергию, которая тратится на работу кондиционеров.
Другие страны
29 июля 2022 г. 20:47
Премьер Испании призвал чиновников отказаться от галстука

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал министров, чиновников и руководителей бизнеса не надевать галстук без необходимости - так в жару можно сэкономить электроэнергию, которая тратится на работу кондиционеров.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Europa Press.

В рамках пресс-конференции, которую Санчес провел без галстука, испанский премьер подчеркнул, что таким образом показывает пример, как сократить использование кондиционера, который расходует электроэнергию.

Он подчеркнул, что таким образом все смогут сэкономить с точки зрения энергетики.
«И я попросил всех министров и всех чиновников, и частный сектор, насколько это будет возможно, чтобы без необходимости они не использовали галстук. И так мы все будем экономить (энергию), — отметил Санчес.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Блинкен и Лавров провели телефонный разговор
Блинкен и Лавров провели телефонный разговор
29 июля 2022 г. 21:30
Индекс потребдоверия в США в июле вырос лучше прогноза
Индекс потребдоверия в США в июле вырос лучше прогноза
29 июля 2022 г. 20:59
США и Япония создадут центр разработки чипов нового поколения
США и Япония создадут центр разработки чипов нового поколения
29 июля 2022 г. 20:35
МИД Литвы получил ноту России
МИД Литвы получил ноту России
29 июля 2022 г. 20:23
Украина разорвала соглашение о судоходстве с Беларусью
Украина разорвала соглашение о судоходстве с Беларусью
29 июля 2022 г. 20:11
Россия вышла на второе место по турпотоку в Турцию в январе-июне
Россия вышла на второе место по турпотоку в Турцию в январе-июне
29 июля 2022 г. 19:59
Китай вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования
Китай вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования
29 июля 2022 г. 19:48
Власти Франции сочли крайне напряженной ситуацию в энергетике
Власти Франции сочли крайне напряженной ситуацию в энергетике
29 июля 2022 г. 19:36
Moody's предсказала скорую рецессию Мексике
Moody's предсказала скорую рецессию Мексике
29 июля 2022 г. 19:25
Instagram изменит ряд функций в приложении
Instagram изменит ряд функций в приложении
29 июля 2022 г. 19:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi