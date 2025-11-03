Премьер Ирака ожидает вывод иностранных войск из страны к сентябрю 2026 года

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 22:12
    Ирак ожидает полный вывод иностранных войск из страны к сентябрю 2026 года, поскольку больше не наблюдает угрозы со стороны террористической группировки ИГ.

    Как передает Report со ссылкой на ближневосточные СМИ, об этом заявил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани.

    "ИГ больше не представляет опасности. В стране, слава Богу, есть стабильность и безопасность. Как обосновать присутствие здесь 86 стран в составе коалиции?", - сказал премьер.

    По его словам, Багдад планирует установить государственный контроль над всеми вооруженными формированиями в стране, однако без вывода иностранного контингента из страны, в частности войск США, это будет невозможно, поскольку некоторые из группировок считают их оккупационными.

    "После этого [вывода войск], конечно, будет реализована четкая программа по ликвидации всех вооруженных формирований вне государственных структур. Таково требование всех группировок", - добавил он, подчеркнув, что боевики смогут либо вступить в официальные силовые органы, либо перейти в политику, сложив оружие.

