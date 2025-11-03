İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    İraqın Baş naziri xarici qoşunların gələn il ölkədən çıxarılmasını gözləyir

    Digər ölkələr
    • 03 noyabr, 2025
    • 22:22
    İraqın Baş naziri xarici qoşunların gələn il ölkədən çıxarılmasını gözləyir

    İraq artıq İŞİD terror qruplaşmasının təhlükəsi olmadığı üçün 2026-cı ilin sentyabrına qədər xarici qoşunların ölkədən tamamilə çıxarılmasını gözləyir.

    "Report"un Yaxın Şərq KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu İraqın baş naziri Məhəmməd Şia əs-Sudani deyib.

    "İŞİD artıq təhlükə yaratmır. Tanrıya şükürlər olsun ki, ölkədə sabitlik, təhlükəsizlik var. Burada 86 ölkənin koalisiyanın tərkibində olmasını necə əsaslandırmaq olar?", - deyə Baş nazir bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Bağdad ölkədəki bütün silahlı birləşmələrə dövlət nəzarəti qurmağı planlaşdırır, lakin xarici qoşunlar, xüsusən də ABŞ qoşunları ölkədən çıxarılmadan bu, mümkün olmayacaq, çünki silahlı birləşmələrin bəziləri onları işğalçı qüvvələr hesab edir.

    "Bu (qoşunların çıxarılmasından – Qeyd) sonra, təbii ki, dövlət strukturlarından kənarda olan bütün silahlı qrupların ləğvi üçün aydın proqram həyata keçiriləcək. Bu, bütün qrupların tələbidir", - o əlavə edib və qruplaşma üzvlərinin silahı yerə qoyduqdan sonra ya rəsmi təhlükəsizlik orqanlarına qoşula, ya da siyasətlə məşğul ola biləcəklərini vurğulayıb.

    İraq ABŞ qoşun
    Премьер Ирака ожидает вывод иностранных войск из страны к сентябрю 2026 года

    Son xəbərlər

    22:31

    NBC: ABŞ-də demokratlar Pelosinin siyasətdən getməsinə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    22:22

    İraqın Baş naziri xarici qoşunların gələn il ölkədən çıxarılmasını gözləyir

    Digər ölkələr
    22:16

    Ermənistan prezidenti BMT sammitində iştirak etmək üçün Qətərə səfər edib

    Region
    22:12

    Kaxaber Sxadadze: "Qəbələ" klubu öz oyununun nəticəsini görəcək"

    Futbol
    22:04

    Sumqayıtda gənc cüdoçular arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyi keçiriləcək

    Fərdi
    22:02

    Ukrayna Kupyansk şəhərindən Rusiya ordusunu çıxarmağa hazırlaşır

    Digər ölkələr
    21:57

    ABŞ-da Halloində terror törətmək istəyən İŞİD tərəfdarları saxlanılıb

    Digər ölkələr
    21:45

    Ukrayna lideri: Sülh nizamlanmasına dair variantlar ABŞ-nin iştirakı ilə müzakirə edilməlidir

    Digər ölkələr
    21:36

    MDB Təhlükəsizlik Şurasının katibləri təhlükəsizliyə təhdidləri müzakirə edəcəklər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti