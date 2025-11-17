Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Премьер Ирака и Вагит Алекперов обсудили пути обеспечения стабильности нефтедобычи "Лукойл"

    Другие страны
    • 17 ноября, 2025
    • 15:52
    Премьер Ирака и Вагит Алекперов обсудили пути обеспечения стабильности нефтедобычи Лукойл

    Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани и один из крупнейших акционеров российской компании "Лукойл" Вагит Алекперов обсудили пути поиска решений и механизмов, которые позволят обеспечить стабильность нефтедобычи.

    Как передает Report со ссылкой на офис премьер-министра Ирака, стороны обсудили эти вопросы в ходе встречи в Ираке.

    "Во время встречи стороны обсудили пути поиска решений и механизмов, которые позволят обеспечить стабильность нефтедобычи после того, как компания столкнулась с мерами, введенными Министерством финансов США, что влияет на реализацию ее инвестиционных контрактов. Также рассматривались вопросы стабилизации рынка нефтяных поставок и недопущения влияния на способность Ирака вносить свой вклад в нефтедобычу, поскольку компания производит около 480 тыс. баррелей нефти в сутки на месторождении "Западная Курна-2", - говорится в сообщении.

    Премьер подчеркнул приверженность Ирака сохранению устойчивых объемов добычи нефти, а также поддержанию стабильности на мировом нефтяном рынке.

    Ирак "Лукойл" Вагит Алекперов Мухаммед Шиа ас-Судани нефтедобыча
    İraqın Baş naziri Vahid Ələkbərovla "LUKOİL"in neft hasilatının sabitliyini təmin etmək yollarını müzakirə edib

