Премьер Ирака и Вагит Алекперов обсудили пути обеспечения стабильности нефтедобычи "Лукойл"

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани и один из крупнейших акционеров российской компании "Лукойл" Вагит Алекперов обсудили пути поиска решений и механизмов, которые позволят обеспечить стабильность нефтедобычи.

Как передает Report со ссылкой на офис премьер-министра Ирака, стороны обсудили эти вопросы в ходе встречи в Ираке.

"Во время встречи стороны обсудили пути поиска решений и механизмов, которые позволят обеспечить стабильность нефтедобычи после того, как компания столкнулась с мерами, введенными Министерством финансов США, что влияет на реализацию ее инвестиционных контрактов. Также рассматривались вопросы стабилизации рынка нефтяных поставок и недопущения влияния на способность Ирака вносить свой вклад в нефтедобычу, поскольку компания производит около 480 тыс. баррелей нефти в сутки на месторождении "Западная Курна-2", - говорится в сообщении.

Премьер подчеркнул приверженность Ирака сохранению устойчивых объемов добычи нефти, а также поддержанию стабильности на мировом нефтяном рынке.