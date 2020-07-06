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Премьер Хорватии объявил о победе правящей партии на выборах

Премьер Хорватии объявил о победе правящей партии на выборах Премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что правящая партия "Хорватское демократическое содружество" победила на прошедших парламентских выборах.
Другие страны
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6 июля 2020 г. 07:09
Премьер Хорватии объявил о победе правящей партии на выборах

Премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что правящая партия "Хорватское демократическое содружество" победила на прошедших парламентских выборах.

Об этом Report сообщает со ссылкой на РИА Новости.

Как указывает агентство, ссылаясь на данные избиркома, после обработки данных с 89,41% участков, правоцентристская ХДС получает 69 мандатов (из 151).

"Такой результат ХДС, наша победа, большая победа, она обязывает. Потому что наш прошедший мандат был тяжёл и полон испытаний", — сказал Пленкович.

Уточняется, что, по предварительным данным, второе место в выборах достаётся "Перезагрузке" во главе с Социал-демократической партией (42 мандата), а третье (15 мандатов) — "Отечественному движению". Оставшиеся места получили ряд других партий.

5 июля в Хорватии завершилось голосование в рамках выборов депутатов сабора (парламента) страны.

 

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Версия на азербайджанском языке Xorvatiyanın baş naziri partiyasının seçkilərdə qələbə çaldığını elan edib

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