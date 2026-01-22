Премьер Гренландии допустил размещение постоянной миссии НАТО на острове

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил о готовности расширить меры по укреплению обороны арктического острова, включая возможность создания постоянной миссии НАТО.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом он сказал, выступая перед СМИ в столице Гренландии Нууке.

"Мы хотим усилить безопасность в Арктике с помощью важных инициатив, включая миссию НАТО в Гренландии, увеличение военного присутствия и активности учений. Мы готовы обсуждать большее, мы также готовы делать больше и делать это на постоянной основе", – отметил Нильсен.

При этом премьер сообщил, что не знает деталей соглашения, о котором договорились президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте. Однако он подчеркнул, что только Гренландия и Дания могут заключать соглашения, касающиеся острова.

Напомним, что 21 января президент США Дональд Трамп отказался от введения новых пошлин в отношении ряда европейских стран с февраля на фоне договоренностей о начале диалога по Гренландии. Решение было принято после его переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Давосе на полях Всемирного экономического форума.