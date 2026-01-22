İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Qrenlandiyada NATO-nun daimi missiyasının yerləşdirilməsi razılaşdırılıb

    Digər ölkələr
    • 22 yanvar, 2026
    • 23:55
    Qrenlandiyada NATO-nun daimi missiyasının yerləşdirilməsi razılaşdırılıb

    Qrenlandiyanın Baş naziri Yens-Frederik Nilsen adanın müdafiəsini gücləndirmək tədbirlərini genişləndirməyə, o cümlədən NATO-nun daimi missiyasının yaradılması imkanına hazır olduqlarını bildirib.

    "Report" "Bloomberg"ə istinadən xəbər verir ki, baş nazir bunu media qarşısında çıxışı zamanı deyib.

    "Qrenlandiyada NATO missiyası, hərbi mövcudluğun və təlim fəaliyyətlərinin artırılması kimi vacib təşəbbüslər vasitəsilə Arktikada təhlükəsizliyi gücləndirmək istəyirik. Biz digər məsələlərin də müzakirəsinə, həmçinin daimi əsasda daha çox şey etməyə hazırıq", - Nilsen qeyd edib.

    Baş nazir ABŞ Prezidenti Donald Tramp və NATO-nun Baş katibi Mark Rütte arasında razılaşdırılan sazişin detallarını bilmədiyini söyləyib. Lakin o vurğulayıb ki, ada ilə bağlı yalnız Qrenlandiya və Danimarka sazişlər bağlaya bilər.

    Xatırladaq ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp fevral ayından etibarən bir sıra Avropa ölkələrinə qarşı yeni rüsumların tətbiqini planlaşdırırdı. Lakin Qrenlandiya ilə bağlı dialoqun başlanması barədə razılaşmalar fonunda yanvarın 21-də yeni tariflərin tətbiqindən imtina edib. Qərar Ümumdünya İqtisadi Forumu çərçivəsində Davosda NATO-nun Baş katibi Mark Rütte ilə danışıqlarından sonra qəbul olunub.

    Yens-Frederik Nilsen Qrenlandiya ABŞ NATO
    Премьер Гренландии допустил размещение постоянной миссии НАТО на острове

    Son xəbərlər

    23:55

    Qrenlandiyada NATO-nun daimi missiyasının yerləşdirilməsi razılaşdırılıb

    Digər ölkələr
    23:43

    Tramp "JPMorgan Chase" bankı və onun direktoruna qarşı məhkəmə iddiası irəli sürüb

    Digər ölkələr
    23:25

    Pakistanda ticarət mərkəzində baş verən yanğında həlak olanların sayı 67-yə çatıb

    Digər ölkələr
    23:10
    Foto

    Ermənistanın iqtisadiyyat naziri ölkədə benzinin qiymətinin ucuzlaşdığını açıqlayıb

    Region
    23:02

    Azərbaycanın futzal millisinin baş məşqçisi: "Danimarka ilə matçdakı nəticəyə görə məyusam"

    Futbol
    22:56

    KİV: Premyer Liqa klubu "Napoli"nin futbolçusunu icarəyə götürüb

    Futbol
    22:54

    "Blue Origin"in kosmik gəmisi turistlərlə suborbital uçuş həyata keçirib

    Digər ölkələr
    22:43

    Qazaxıstan Sülh Şurasına üzvlük haqqı ödəmədən qoşulub

    Region
    22:24

    Zelenski: BƏƏ-dəki danışıqlarda ərazi məsələsi müzakirə ediləcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti