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Премьер Финляндии заявил об отсутствии планов по размещению ядерного оружия США

Премьер Финляндии заявил об отсутствии планов по размещению ядерного оружия США Финляндия не видит необходимости в размещении ядерного арсенала США на своей территории.
Другие страны
19 февраля 2024 г. 11:07
Премьер Финляндии заявил об отсутствии планов по размещению ядерного оружия США

Финляндия не видит необходимости в размещении ядерного арсенала США на своей территории.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил финский премьер-министр Петтери Орпо в интервью польской газете Rzeczpospolita.

По его словам, Финляндия тщательно готовится к выполнению своих задач в рамках НАТО и уже участвует в сдерживании потенциальных угроз альянсу с использованием обычных вооружений.

"В этом (размещении ядерного оружия США в Финляндии) нет необходимости, поскольку НАТО само обеспечивает ядерное сдерживание. Ядерное оружие размещено в нескольких странах альянса и этого достаточно", - отметил он.

В декабря финские власти подписали с США договор, которым предоставили Пентагону доступ в общей сложности к 15 финским военным объектам. Американцы смогут размещать там войска, вооружения и технику.

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Версия на английском языке Finland says no plans to deploy US nuclear weapons
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: Finlandiyada ABŞ-nin nüvə silahlarını yerləşdirməyə ehtiyac yoxdur

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