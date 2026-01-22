Премьер Финляндии в конце недели совершит визит в Китай

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо посетит Китай с официальным визитом 25-28 января.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщили в МИД КНР.

Визит состоится по приглашению премьера Китая Ли Цяна. Другие подробности не приводятся.