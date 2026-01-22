Премьер Финляндии в конце недели совершит визит в Китай
- 22 января, 2026
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо посетит Китай с официальным визитом 25-28 января.
Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщили в МИД КНР.
Визит состоится по приглашению премьера Китая Ли Цяна. Другие подробности не приводятся.
