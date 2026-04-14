    Внутренняя политика
    • 14 апреля, 2026
    • 10:52
    Аппарат Омбудсмена: Инфраструктура Баку остается недоступной для людей с инвалидностью

    В Баку ряд пандусов и рамп, смонтированных на различных объектах, не отвечают установленным нормативам, из-за чего люди с инвалидностью сталкиваются с затруднениями при самостоятельном пользовании данной инфраструктурой.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Аппарата Омбудсмена о мониторинге доступности для лиц с инвалидностью.

    В рамках мониторинга специалисты обследовали Приморский национальный парк и два крупных торговых объекта, расположенных на его территории. Кроме того, была изучена доступность прилегающих территорий Девичьей башни, Площади Фонтанов, Сада имени Хагани и площади Азнефть, а также проведена оценка имеющейся инфраструктуры.

    Для этого были осмотрены средства общественного транспорта, объекты туристической, рекреационной и развлекательной направленности, подземные и надземные пешеходные переходы, общественные санитарные помещения, автобусные остановки, лифты, светофоры, а также размещенные информационные указатели и действующие веб-сайты. При проверке учитывались потребности людей с ограниченными возможностями передвижения, а также граждан с нарушениями зрения и слуха.

    На основании результатов проведенного мониторинга Аппарат Омбудсмена направил соответствующие обращения в профильные государственные учреждения.

    Баку Пандусы Лица с инвалидностью Аппарат омбудсмена Дорожная инфраструктура
    Ombudsman monitorinqi: Bakıda əlillər üçün olan pandusların bir hissəsi standartlara uyğun deyil

