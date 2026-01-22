Finlandiyanın Baş naziri Çinə səfər edəcək
Digər ölkələr
- 22 yanvar, 2026
- 12:32
Finlandiyanın Baş naziri Petteri Orpo 25-28 yanvar tarixlərində Çinə rəsmi səfər edəcək.
"Report" "Xinhua" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Səfər Çinin Baş naziri Li Tsyanın dəvəti ilə həyata keçiriləcək. Digər təfərrüatlar açıqlanmır.
Son xəbərlər
13:18
Ötən il Səudiyyə Ərəbistanı humanitar yardım üzrə dünyada ikinci yerdə olubXarici siyasət
13:17
Özəl tibb müəssisələri üçün onkoloji xidmətlə bağlı akkreditasiya standartının hazırlanması təklif olunurMilli Məclis
13:13
Adil Vəliyev: Özəl xəstəxanada onkoloji yardımın göstərilməsi ilə könüllü sığorta sistemi işə düşəcəkSağlamlıq
13:13
NATO Danimarka, Qrenlandiya və şimal ölkələrini Rusiyanın təhdidlərindən qoruyacaqDigər ölkələr
13:12
Gürcüstanın Azərbaycana avtomobil idxalı 39 % azalıbİnfrastruktur
13:05
Azərbaycanda uşaq əməyinə görə məsuliyyətin sərtləşdirilməsi nəzərdə tutulurSosial müdafiə
13:04
Gürcüstan ötən il Azərbaycandan neft və neft yağları idxalını 80 %-ə yaxın artırıbEnergetika
13:03
Gürcüstanda yeni dövlət qurumu yaradılırRegion
13:03