Премьер Эстонии назвал условие для отправки войск в Украину

Эстония готова направить свои войска в Украину только после заключения мирного соглашения с РФ.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

"Еще раз подчеркиваю: для участия наших солдат необходимо конкретное мирное соглашение", - сказал Михал.

Премьер уточнил, что Эстония готова направить в Украину роту военных.