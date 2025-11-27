Премьер Эстонии назвал условие для отправки войск в Украину
- 27 ноября, 2025
- 21:54
Эстония готова направить свои войска в Украину только после заключения мирного соглашения с РФ.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.
"Еще раз подчеркиваю: для участия наших солдат необходимо конкретное мирное соглашение", - сказал Михал.
Премьер уточнил, что Эстония готова направить в Украину роту военных.
