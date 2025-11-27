Estoniya bir şərtlə öz qoşunlarını Ukraynaya göndərməyə razılaşıb
Digər ölkələr
- 27 noyabr, 2025
- 21:38
Estoniya öz qoşunlarını Ukraynaya göndərməyə hazırdır, ancaq sülh sazişi bağlandıqdan sonra.
"Report" xəbər verir ki, bunu Estoniyanın Baş nazir Kristen Mixal Berlində Almaniya kansleri Fridrix Metslə birgə mətbuat konfransında deyib.
"Bir daha vurğulayıram: əsgərlərimizin iştirak etməsi üçün konkret sülh sazişi lazımdır", - Mixal deyib.
Baş nazir aydınlaşdırıb ki, Estoniya Ukraynaya qoşun rotası göndərməyə hazırdır.
Son xəbərlər
21:50
Azərbaycanın həndbol millisi beynəlxalq turnirdə növbəti oyununda da uduzubKomanda
21:45
Foto
Zelenski və Latviyanın xarici işlər naziri Ukraynaya müdafiə dəstəyini müzakirə ediblərDigər ölkələr
21:38
Estoniya bir şərtlə öz qoşunlarını Ukraynaya göndərməyə razılaşıbDigər ölkələr
21:25
Bakının iki rayonunun bir sıra ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
21:08
Bakıda dan dərəcələri üzrə seminar və imtahan keçiriləcəkFərdi
20:53
Honq-Konqda baş verən yanğında ölənlərin sayı 83-ə çatıb - YENİLƏNİB-3Digər ölkələr
20:48
Ermənistan və Estoniya "Tramp marşrutu"nun inkişafını müzakirə ediblərXarici siyasət
20:40
Foto
Əhməd İsmayılov Azərbaycanda səfərdə olan Özbəkistan nümayəndə heyəti ilə görüşübMedia
20:36
Foto