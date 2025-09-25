Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Премьер Дании проинформировала генсека НАТО о ситуации с БПЛА

    Другие страны
    • 25 сентября, 2025
    • 17:05
    Премьер Дании проинформировала генсека НАТО о ситуации с БПЛА

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен обратилась к генсеку НАТО Марку Рютте за помощью в связи с ситуацией с беспилотниками над территорией датских аэропортов.

    Как передает Report, об этом она сообщила в соцсетях.

    "Только что разговаривала о серьезной ситуации, связанной с беспилотниками над датскими аэропортами", - отметила она.

    По словам премьера, по итогам телефонного разговора глава НАТО пообещал, что военный блок будет работать вместе с Данией и решит, что они смогут сделать вместе для обеспечения безопасности страны.

    Ранее сегодня стало известно о том, что Дания готовит законопроект о праве частных компаний сбивать БПЛА, нарушивший воздушное пространство страны.

