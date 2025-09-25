Премьер Дании проинформировала генсека НАТО о ситуации с БПЛА
Другие страны
- 25 сентября, 2025
- 17:05
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен обратилась к генсеку НАТО Марку Рютте за помощью в связи с ситуацией с беспилотниками над территорией датских аэропортов.
Как передает Report, об этом она сообщила в соцсетях.
"Только что разговаривала о серьезной ситуации, связанной с беспилотниками над датскими аэропортами", - отметила она.
По словам премьера, по итогам телефонного разговора глава НАТО пообещал, что военный блок будет работать вместе с Данией и решит, что они смогут сделать вместе для обеспечения безопасности страны.
Ранее сегодня стало известно о том, что Дания готовит законопроект о праве частных компаний сбивать БПЛА, нарушивший воздушное пространство страны.
Последние новости
17:20
IFC предложила "рецепт" для перехода Азербайджана к устойчивому строительствуИнфраструктура
17:18
В новом туристическом сезоне AZAL будет выполнять рейсы по 50 направлениямТуризм
17:14
Словения запретила въезд Биньямину НетаньяхуДругие страны
17:12
Сахиба Гафарова приглашена в Пакистан на Межпарламентскую конференцию спикеровМилли Меджлис
17:05
Премьер Дании проинформировала генсека НАТО о ситуации с БПЛАДругие страны
17:05
В Норвегии возле аэропорта перехвачен дронДругие страны
17:04
Азербайджан и Албания обсудили развитие сотрудничества в сфере здравоохраненияЗдоровье
16:59
Начинается суд над пластическим хирургом, обвиняемым в нанесении вреда здоровью пациенткиПроисшествия
16:56