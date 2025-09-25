Премьер Дании проинформировала генсека НАТО о ситуации с БПЛА

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен обратилась к генсеку НАТО Марку Рютте за помощью в связи с ситуацией с беспилотниками над территорией датских аэропортов.

Как передает Report, об этом она сообщила в соцсетях.

"Только что разговаривала о серьезной ситуации, связанной с беспилотниками над датскими аэропортами", - отметила она.

По словам премьера, по итогам телефонного разговора глава НАТО пообещал, что военный блок будет работать вместе с Данией и решит, что они смогут сделать вместе для обеспечения безопасности страны.

Ранее сегодня стало известно о том, что Дания готовит законопроект о праве частных компаний сбивать БПЛА, нарушивший воздушное пространство страны.