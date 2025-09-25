Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Глава Минюста: Дания готовит законопроект о праве частных компаний сбивать БПЛА

    Другие страны
    • 25 сентября, 2025
    • 12:14
    Дания готовит законопроект о праве частных компаний сбивать БПЛА, нарушивший воздушное пространство страны.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава Минюста страны Петер Хуммельгор в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Троэльсом Лундом Поульсеном.

    В свою очередь, Поульсен заявил, что власти Дании считают гибридной атакой повторное появление неизвестных беспилотников над территорией страны, в том числе вблизи военных объектов. Хотя ответственных за запуск БПЛА еще не нашли, "бесспорно, это не выглядит как какое-то совпадение – это выглядит как систематические действия".

