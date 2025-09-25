Глава Минюста: Дания готовит законопроект о праве частных компаний сбивать БПЛА
Другие страны
- 25 сентября, 2025
- 12:14
Дания готовит законопроект о праве частных компаний сбивать БПЛА, нарушивший воздушное пространство страны.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава Минюста страны Петер Хуммельгор в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Троэльсом Лундом Поульсеном.
В свою очередь, Поульсен заявил, что власти Дании считают гибридной атакой повторное появление неизвестных беспилотников над территорией страны, в том числе вблизи военных объектов. Хотя ответственных за запуск БПЛА еще не нашли, "бесспорно, это не выглядит как какое-то совпадение – это выглядит как систематические действия".
