Глава Минюста: Дания готовит законопроект о праве частных компаний сбивать БПЛА

Дания готовит законопроект о праве частных компаний сбивать БПЛА, нарушивший воздушное пространство страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава Минюста страны Петер Хуммельгор в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Троэльсом Лундом Поульсеном.

В свою очередь, Поульсен заявил, что власти Дании считают гибридной атакой повторное появление неизвестных беспилотников над территорией страны, в том числе вблизи военных объектов. Хотя ответственных за запуск БПЛА еще не нашли, "бесспорно, это не выглядит как какое-то совпадение – это выглядит как систематические действия".