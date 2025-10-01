Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Премьер Дании: Гибридная война РФ должна объединить ЕС для обеспечения безопасности

    01 октября, 2025
    Идея гибридной войны в том и заключается, что угрозы разные и со всех направлений, что означает сложность борьбы с этим.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил журналистам перед началом неформального саммита ЕС в Копенгагене премьер-министр Дании Меттте Фридрексон.

