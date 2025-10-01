İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Baş nazir: Aİ müdafiə imkanlarını artırmağı sürətləndirməlidir

    • 01 oktyabr, 2025
    • 15:15
    Baş nazir: Aİ müdafiə imkanlarını artırmağı sürətləndirməlidir

    Hibrid müharibənin ideyası ondan ibarətdir ki, təhdidlər müxtəlif istiqamətlərdən gəlir və buna görə də onlarla mübarizə aparmaq çox daha çətindir.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Danimarkanın Baş naziri Mette Frederiksen Kopenhagendə Avropa İttifaqının (Aİ) qeyri-rəsmi sammitindən əvvəl jurnalistlərə bildirib.

    "Biz Polşa və Baltik ölkələrindən Danimarka və Almaniyaya qədər bütöv bir hücum spektri müşahidə edirik. Bu, ayrı-ayrı epizodlar deyil, Avropaya qarşı hibrid müharibənin vahid strategiyasının bir hissəsidir", - hökumət başçısı vurğulayıb.

    O bildirib ki, Aİ müdafiə imkanlarının artırılmasını həm milli, həm də ümumavropa səviyyəsində sürətləndirməyə borcludur.

