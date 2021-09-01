Премьер Чехии призвал расширить Шенгенскую зону

Шенгенское соглашение о свободном перемещении граждан и грузов необходимо расширить за счет Болгарии, Румынии, Хорватии и Сербии

Шенгенское соглашение о свободном перемещении граждан и грузов необходимо расширить за счет Болгарии, Румынии, Хорватии и Сербии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в среду премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Почему мы до сих пор не включили в состав государств - членов Шенгенского соглашения Болгарию, Румынию, Хорватию и Сербию? Наше правительство предлагает, и уже не единожды, расширить его за счет принятия этих стран", - отметил Бабиш.

Премьер подчеркнул, что у Евросоюза отсутствует ясная стратегия борьбы с нелегальной миграцией и расширения зоны Шенгенского соглашения за счет стран западной части Балканского полуострова. Бабиш намерен поднять эти вопросы на начавшейся в среду международной политологической конференции "Стратегический форум" в словенском городе Блед, куда вылетел из Праги.