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Премьер Чехии посетит страны Африки для расширения торговых отношений

Премьер Чехии посетит страны Африки для расширения торговых отношений Премьер-министр Чехии Петр Фиала отправится 3 ноября в государства Африки, чтобы укрепить позиции чешского бизнеса вне рынков Европы.
Другие страны
1 ноября 2023 г. 17:57
Премьер Чехии посетит страны Африки для расширения торговых отношений

Премьер-министр Чехии Петр Фиала отправится 3 ноября в государства Африки, чтобы укрепить позиции чешского бизнеса вне рынков Европы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил журналистам.

"В пятницу направляюсь с визитом в страны Африки. Поездка продлится восемь дней", - отметил политик.

Фиала посетит Эфиопию, Кению, Нигерию, Гану и Кот-д'Ивуар в сопровождении представительной делегации деловых кругов республики.

Премьер намерен содействовать расширению торгово-экономических отношений Чехии со странами Африки.

"Посещение Африки пройдет в том же формате, что и мой визит [в страны] Азии, который принес ряд конкретных [положительных] результатов для чешских компаний", - сказал Фиала. Национальному бизнесу нужна, по его словам, политическая поддержка для укрепления позиций вне рынков Европы. "Мы должны изменить наш [устаревший] подход к [сотрудничеству с государствами] Африки. Африка имеет большой потенциал для наших компаний", - полагает чешский премьер.

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Версия на английском языке Czech PM to visit African countries to expand trade relations

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