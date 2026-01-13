Премьер Британии пригрозил взять Grok под контроль

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил установить контроль над чат-ботом на основе искусственного интеллекта Grok, если X, в которую он интегрирован, не сделает этого сам.

Как передает Report, об этом глава правительства заявил на встрече с депутатами от возглавляемой им правящей Лейбористской партии.

"Если X не может контролировать Grok, это сделаем мы, и мы сделаем это быстро, потому что если вы наживаетесь на причинении вреда и насилии, вы теряете право на самостоятельное регулирование", - сказал Стармер. "Позвольте мне выразиться предельно ясно: мы не будем с этим мириться, потому что, каким бы нестабильным или сложным ни становился мир, это правительство будет руководствоваться своими ценностями. Мы будем защищать уязвимых перед лицом сильных", - пообещал он.

Премьера заявил об этом 12 января, в тот же день британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении X из-за картинок, создаваемых Grok. Чат-бот был разработан компанией xAI Илона Маска, которому принадлежит и сам X.

Позже министр по науке, инновациям и технологиям Лиз Кэндалл заявила, что Великобритания введет уголовную ответственность за создание интимных изображений без согласия. Соответствующий закон, который также будет распроспраняться на создателей подобных приложений, должен вступить в силу на этой неделе.

По информации газеты The Daily Telegraph, причиной недовольства Лондона стали откровенные изображения женщин и детей, которые интегрированный в X чат-бот создает по запросу пользователей. Как отмечает издание, так называемые дипфейки уже затронули жену наследника британского престола принцессу Уэльскую Кэтрин (Миддлтон), британских знаменитостей, членов кабинета министров, депутатов.