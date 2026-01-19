Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Премьер Австралии рассмотрит предложение Трампа об участии в Совете мира для Газы

    Я намерен рассмотреть предложение президента США Дональда Трампа об участии в "Совете мира" для управления палестинским сектором Газа.

    Как передает Report, об этом премьер-министр Австралии Энтони Албанезе сообщил в эфире радиостанции KIIS 1065 Sydney.

    Отвечая на вопрос о приглашении принять участие в "Совете мира" для Газы, поступившем от Трампа, Албанезе заявил, что "рассмотрит все предложенные варианты". При этом он отметил, что несмотря на "довольно хорошие отношения с президентом Трампом, у Канберры и Вашингтона есть и разногласия". "С Соединенными Штатами у нас есть общие интересы в вопросах безопасности, в отношении критически важных полезных ископаемых, но, очевидно, есть и некоторые разногласия", - сказал он, подчеркнув также, что "иногда нужно просто отложить разногласия в сторону и сосредоточиться на общих интересах".

