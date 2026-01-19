İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Avstraliyanın Baş naziri Trampın "Sülh Şurası"na qoşulmaq təklifini nəzərdən keçirəcək

    Digər ölkələr
    • 19 yanvar, 2026
    • 08:29
    Avstraliyanın Baş naziri Trampın Sülh Şurasına qoşulmaq təklifini nəzərdən keçirəcək

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın Fələstinin Qəzza zolağını idarə etmək üçün "Sülh Şurası"nda iştirak etmək təklifini nəzərdən keçirmək niyyətindəyəm.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Avstraliyanın Baş naziri Entoni Albaneze "KIIS 1065 Sydney" radiostansiyasının efirində bildirib.

    Trampın Qəzzanın "Sülh Şurası"nda iştirak etmək dəvəti ilə bağlı suala cavab olaraq Albaneze "bütün variantları nəzərdən keçirəcəyini" bildirib.

    O qeyd edib ki, Prezident Trampla kifayət qədər yaxşı münasibətlərə baxmayaraq, Kanberra və Vaşinqton arasında da fikir ayrılıqları mövcuddur:

    "Təhlükəsizlik məsələləri və vacib minerallarla bağlı ABŞ ilə ortaq maraqlarımız var, amma təbii ki, bəzi fikir ayrılıqlarımız da mövcuddur. Bəzən sadəcə fikir ayrılıqlarınızı kənara qoyub ortaq maraqlarınıza diqqət yetirməlisiniz".

    Qəzza Avstraliya ABŞ
    Премьер Австралии рассмотрит предложение Трампа об участии в "Совете мира" для Газы

    Son xəbərlər

    08:29

    Avstraliyanın Baş naziri Trampın "Sülh Şurası"na qoşulmaq təklifini nəzərdən keçirəcək

    Digər ölkələr
    08:17

    Bakıda 14 istiqamətdə tıxac müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    07:41

    Çin polisi zavodda baş verən partlayışın səbəbini araşdırır

    Digər ölkələr
    07:02

    WP: Pentaqon iğtişaşlar səbəbindən Minnesotaya 1500 əsgər göndərməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    06:49

    Qvatemala Prezidenti cinayətkarlığın artması səbəbindən fövqəladə vəziyyət elan edib

    Digər ölkələr
    06:22

    NATO-nun Baş katibi Trampla Qrenlandiya və Arktikanı müzakirə edib

    Digər ölkələr
    05:52

    London Kiyevi fəlakətlə üzləşəcəyi ilə bağlı xəbərdar edib

    Digər
    05:15

    Almaniya ABŞ hərbi bazalarının icarə haqqını kəskin şəkildə artıra bilər

    Digər ölkələr
    04:33

    Venesuela neft və qaz sənayesini gücləndirməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti