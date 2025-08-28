Премьер: Армения сделает выбор между ЕС и ЕАЭС когда придет время
Другие страны
- 28 августа, 2025
- 13:01
Одновременно быть членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ЕС невозможно, поэтому Ереван со временем примет решение по данному вопросу.
Как сообщает Report, об заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге.
"Мы понимаем, что одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно. Когда настанет момент неизбежности выбора, мы примем соответствующее решение", - сказал он.
По его словам, этот решение будет основано на анализе ситуации, перспектив страны и других моментах.
Последние новости
13:21
Пашинян раскритиковал администрацию Байдена за политику на Южном КавказеВ регионе
13:21
В Баку жильцам 15 квартир взорвавшегося здания будет предоставлена временная арендная платаПроисшествия
13:20
Грузия и США обсудили нормализацию между Баку и ЕреваномВнешняя политика
13:19
Главное управление архитектуры и градостроительства Карабахского региона переносится из Барды в ХанкендиИнфраструктура
13:14
Объявлены сроки подачи заявок на студенческие кредитыНаука и образование
13:14
Премьер Армении: Гарегин II должен покинуть свой постВ регионе
13:05
SOCAR в I полугодии увеличил производство дизтоплива на своем заводе в Турции на 7%Энергетика
13:04
Украина поразила российский корабль-носитель ракет "Калибр" в Азовском мореДругие страны
13:03