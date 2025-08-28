Премьер: Армения сделает выбор между ЕС и ЕАЭС когда придет время

Одновременно быть членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ЕС невозможно, поэтому Ереван со временем примет решение по данному вопросу.

Как сообщает Report, об заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге.

"Мы понимаем, что одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно. Когда настанет момент неизбежности выбора, мы примем соответствующее решение", - сказал он.

По его словам, этот решение будет основано на анализе ситуации, перспектив страны и других моментах.