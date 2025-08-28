    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Премьер: Армения сделает выбор между ЕС и ЕАЭС когда придет время

    Другие страны
    • 28 августа, 2025
    • 13:01
    Премьер: Армения сделает выбор между ЕС и ЕАЭС когда придет время

    Одновременно быть членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ЕС невозможно, поэтому Ереван со временем примет решение по данному вопросу.

    Как сообщает Report, об заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге.

    "Мы понимаем, что одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно. Когда настанет момент неизбежности выбора, мы примем соответствующее решение", - сказал он.

    По его словам, этот решение будет основано на анализе ситуации, перспектив страны и других моментах.

    #Армения   #Никол Пашинян   #ЕАЭС   #Евросоюз  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Ermənistan Baş naziri: Eyni zamanda Aİ və Aİİ-də üzvlük mümkün deyil
    Английская версия Английская версия
    PM: Armenia to make choice between EU, EAEU when time comes

