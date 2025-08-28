Ermənistan Baş naziri: Eyni zamanda Aİ və Aİİ-də üzvlük mümkün deyil
Digər ölkələr
- 28 avqust, 2025
- 13:04
Avrasiya İqtisadi İttifaqının (Aİİ) və Aİ-nin eyni zamanda üzvü olmaq mümkün deyil, ona görə də İrəvan bu məsələ ilə bağlı qərarını zamanla verəcək.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan brifinqdə bildirib.
"Başa düşürük ki, eyni zamanda Aİ və Aİİ-də üzvlük mümkün deyil. Seçim qaçılmaz olduğu zaman biz müvafiq qərar qəbul edəcəyik", - o vurğulayıb.
Baş nazirin sözlərinə görə, bu qərar vəziyyətin təhlili, ölkənin perspektivləri və digər məqamlar əsasında qəbul ediləcək.
