Премьер Албании принял приглашение Трампа войти в Совет мира

Премьер Албании Эди Рама принял приглашение президента США Дональда Трампа войти в Совет мира по Газе.

Как передает Report, об этом сам премьер сообщил в соцсети Х.

"Вскоре это обязательство будет направлено в Ассамблею Албании для утверждения", - отметил он.