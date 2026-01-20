Премьер Албании принял приглашение Трампа войти в Совет мира
Другие страны
- 20 января, 2026
- 15:34
Премьер Албании Эди Рама принял приглашение президента США Дональда Трампа войти в Совет мира по Газе.
Как передает Report, об этом сам премьер сообщил в соцсети Х.
"Вскоре это обязательство будет направлено в Ассамблею Албании для утверждения", - отметил он.
Sot i përcolla Presidentit Donald J. Trump përgjigjen e ftesës së tij për të marrë pjesë në Bordin e Paqes.— Edi Rama (@ediramaal) January 20, 2026
Së shpejti ky angazhim do t’i përcillet Kuvendit të Shqipërisë për miratim. #KrenarpërShqipërinë🇦🇱🇺🇸🇪🇺
Bashkëlidhur përkthimi:
Republika e Shqipërisë
Kryeministri… pic.twitter.com/vyCkdrT9vh
