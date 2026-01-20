Albaniyanın Baş naziri Trampın Sülh şurasına daxil olmaq dəvətini qəbul edib
Digər ölkələr
- 20 yanvar, 2026
- 15:44
Albaniyanın Baş naziri Edi Rama ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzza üzrə Sülh şurasına daxil olmaq dəvətini qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Tezliklə bu öhdəlik təsdiqlənmək üçün Albaniya Assambleyasına göndəriləcək", - o bildirib.
