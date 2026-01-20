İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Albaniyanın Baş naziri Trampın Sülh şurasına daxil olmaq dəvətini qəbul edib

    Albaniyanın Baş naziri Edi Rama ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzza üzrə Sülh şurasına daxil olmaq dəvətini qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Tezliklə bu öhdəlik təsdiqlənmək üçün Albaniya Assambleyasına göndəriləcək", - o bildirib.

    Премьер Албании принял приглашение Трампа войти в Совет мира

