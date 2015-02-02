Премьер Японии заявил о необходимости военных операций против "Исламского государства"

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в ближайшее время пройдет обсуждение возможных силовых операций с участием военных для освобождения граждан Японии, захваченных террористической группировкой "Исламское государство". Об этом, как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, Синдзо Абэ заявил, выступая перед парламентом после казни японского журналиста Кэндзи Гото.

Премьер-министр Японии считает необходимым снять запрет на осуществление военных действий за границей государства, который был введен после поражения Японии во Второй мировой войне.

Ранее стало известно, что Япония планирует усилить военную базу в Джибути как для борьбы с сомалийскими пиратами, так и для защиты своих граждан на случай чрезвычайных ситуаций.

Накануне Абэ заявил, что Токио продолжит оказывать поддержку странам, которые борются с боевиками "Исламского государства".