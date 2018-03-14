Премьер-министр Великобритании объявила о выдворении из страны российских дипломатов - ОБНОВЛЕНО

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Великобритания вышлет 23 российских дипломата в качестве ответных мер по делу экс-полковника ГРУ России Сергея Скрипаля.

Как сообщает Report, об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте.

Также Великобритания приостановит все двусторонние контакты с Россией, а высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию.

Кроме того, Мэй объявила, что Лондон усилит контроль частных самолетов и ужесточит проверки на таможне.

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Великобритания вышлет из страны российских дипломатов в качестве ответных мер по делу экс-полковника ГРУ России Сергея Скрипаля.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на осведомленный источник.

По данным телеканала, премьер-министр Тереза Мэй объявит о выдворении российских дипломатов в рамках целого ряда мер в ответ на отравление в Солсбери.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль, российский военный разведчик, до 1999 года сотрудник ГРУ, и его 33-летняя дочь Юлия, приехавшая из Москвы навестить отца, были найдены без сознания на скамейке близ торгового центра в Солсбери. Их экстренно госпитализировали в больницу в состоянии тяжёлого отравления редким нервно-паралитическим веществом. Оба оказались в реанимации в состоянии комы. Всего в результате инцидента пострадал 21 человек, в том числе госпитализирован первым прибывший на место события полицейский Ник Бейли.

Глава контртеррористического отдела Скотланд-Ярда заявил, что отравление было совершено при помощи нервно-паралитического отравляющего вещества, которое впоследствии было идентифицировано как боевое отравляющее вещество класса "Новичок". Власти Британии квалифицировали отравление Скрипаля как покушение на убийство.

Российская сторона сообщила, что не располагает никакой дополнительной информацией о происшествии, и выразила согласие сотрудничать со следствием.